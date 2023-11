Хикмет Гаджиев поделился публикацией про азербайджанских женщин-саперов

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) публикацией про азербайджанских женщин-саперов.

Как сообщает Report , в публикации говорится:

"Отважные женщины-саперы Азербайджана, подвергая потенциальной опасности свою физическую безопасность, участвуют в операциях по разминированию загрязненных Арменией азербайджанских территорий, чтобы спасти жизни людей, искоренить "семена смерти" и сделать эти земли безопасными для детей, семей и общин".