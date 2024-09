Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился публикацией по случаю Дня памяти.

Как передает Report, публикацию он сделал на своей официальной странице в социальной сети "Х".

"27 сентября - День памяти! Мы чтим память наших шехидов!", - написал он.