Хикмет Гаджиев: Сегодня азербайджанские медиа являются одним из эффективных средств "мягкой силы"

Сегодня азербайджанские медиа являются одним из эффективных средств "мягкой силы", которые выходят за пределы национальных границ, действуют на международном уровне, представляют региональный взгляд с глобальной перспективой, читаются и цитируются в различных регионах мира, и соответствуют глобальной внешней политике Азербайджана.
Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал в своем аккаунте в социальной сети "X" по случаю Дня национальной прессы.
Он отметил, что этот знаменательный день имеет большое значение не только для медиасообщества, но и для всего нашего общества:
"Журналистика - почетная профессия, требующая высокой ответственности. Вы профессионально выполняете эту сложную, но важную миссию, трудясь над объективным информированием общества, просвещением и пропагандой национальных ценностей.
Высокая оценка, данная нашим СМИ господином президентом Ильхамом Алиевым, и его ценные высказывания - яркий пример большого доверия и внимания к профессии журналиста. Распоряжение главы государства о праздновании 150-летнего юбилея азербайджанской национальной прессы, а также награждение многих профессиональных журналистов государственными наградами является свидетельством важности, придаваемой в нашей стране развитию медиа, и мощным стимулом для всех работающих в этой сфере.
По случаю этого знаменательного юбилея еще раз искренне поздравляю каждого из вас и желаю постоянных успехов в реализации целей, определенных нашим президентом перед нашими медиа, в укреплении нашей государственности и защите наших национальных интересов".
Hörmətli media nümayəndələri, dəyərli dostlar!!!
Hər birinizi səmimi qəlbdən salamlayır, 22 iyul – Milli Mətbuat Günü münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Bu əlamətdar gün yalnız media ictimaiyyəti üçün deyil, bütövlükdə cəmiyyətimiz üçün böyük əhəmiyyət daşıyır.