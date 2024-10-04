О нас

Хикмет Гаджиев поделился публикацией по случаю четвертой годовщины ракетного обстрела Гянджи

Хикмет Гаджиев поделился публикацией по случаю четвертой годовщины ракетного обстрела Гянджи Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился публикацией по случаю четвертой годовщины первого ракетного обстрела армянскими силами мирного населения города Гянджа.
Внутренняя политика
4 октября 2024 г. 12:20
Хикмет Гаджиев поделился публикацией по случаю четвертой годовщины ракетного обстрела Гянджи

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился публикацией по случаю четвертой годовщины первого ракетного обстрела армянскими силами мирного населения города Гянджа.

Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на его странице в соцсети "Х".

"4 октября 2020 года азербайджанский город Гянджа и его гражданское население подверглись обстрелу баллистическими ракетами "Скад", запущенными Арменией. Это был первый случай применения баллистических ракет в Европе после Второй мировой войны. Целью являлось вызвать массовые убийства среди гражданского населения и совершить террор", - написал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Hikmat Hajiyev: Scud missile launched at Ganja was first case of usage of ballistic missiles in Europe after WWII
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: Gəncəyə atılan "Skad" İkinci Dünya Müharibəsindən sonra Avropada ballistik raketlərin ilk istifadəsi idi

Самое важное

Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам 29-й Ежегодной конференции МАП
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам 29-й Ежегодной конференции МАП
29 сентября 2024 г. 18:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi