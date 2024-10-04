Хикмет Гаджиев поделился публикацией по случаю четвертой годовщины ракетного обстрела Гянджи

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился публикацией по случаю четвертой годовщины первого ракетного обстрела армянскими силами мирного населения города Гянджа.

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился публикацией по случаю четвертой годовщины первого ракетного обстрела армянскими силами мирного населения города Гянджа.

Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на его странице в соцсети "Х".

"4 октября 2020 года азербайджанский город Гянджа и его гражданское население подверглись обстрелу баллистическими ракетами "Скад", запущенными Арменией. Это был первый случай применения баллистических ракет в Европе после Второй мировой войны. Целью являлось вызвать массовые убийства среди гражданского населения и совершить террор", - написал он.