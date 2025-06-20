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Хикмет Гаджиев поделился публикацией о визите дипломатов в Лачын

Хикмет Гаджиев поделился публикацией о визите дипломатов в Лачын Хикмет Гаджиев поделился публикацией о визите дипломатов в Лачын
Внутренняя политика
20 июня 2025 г. 23:17
Хикмет Гаджиев поделился публикацией о визите дипломатов в Лачын

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев опубликовал пост в своей учетной записи в социальной сети X о визите представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в Лачын.

Как сообщает Report, в публикации говорится:

"Совершили визит в Лачын вместе с дипломатическим корпусом. Приземлились в Лачынском аэропорту, завтра продолжим программу в Шуше и Агдаме. В Баку вернемся на поезде Агдам - Баку".

Отметим, что в рамках визита в Лачын представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, посетили ряд объектов. Они ознакомились с Лачынским рекреационным комплексом, киностудией "Hoçazfilm", галереей "Yurd", центром "Lacinema", а также с берегом реки Хакари, обзорной площадкой Сейрянгах и центром "Gilabi Ceramics".

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev diplomatların Laçın səfəri ilə bağlı paylaşım edib - VİDEO

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