Хикмет Гаджиев поделился публикацией о визите дипломатов в Лачын

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев опубликовал пост в своей учетной записи в социальной сети X о визите представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в Лачын.

Как сообщает Report, в публикации говорится:

"Совершили визит в Лачын вместе с дипломатическим корпусом. Приземлились в Лачынском аэропорту, завтра продолжим программу в Шуше и Агдаме. В Баку вернемся на поезде Агдам - Баку".