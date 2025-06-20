Хикмет Гаджиев поделился публикацией о визите дипломатов в Лачын

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев опубликовал пост в своей учетной записи в социальной сети X о визите представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в Лачын.
Отметим, что в рамках визита в Лачын представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, посетили ряд объектов. Они ознакомились с Лачынским рекреационным комплексом, киностудией "Hoçazfilm", галереей "Yurd", центром "Lacinema", а также с берегом реки Хакари, обзорной площадкой Сейрянгах и центром "Gilabi Ceramics".