Хикмет Гаджиев поделился публикацией о визите дипломатов в Лачын

Хикмет Гаджиев поделился публикацией о визите дипломатов в Лачын

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев опубликовал пост в своей учетной записи в социальной сети X о визите представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в Лачын.

Как сообщает Report, в публикации говорится:

"Совершили визит в Лачын вместе с дипломатическим корпусом. Приземлились в Лачынском аэропорту, завтра продолжим программу в Шуше и Агдаме. В Баку вернемся на поезде Агдам - Баку".

Visit to Lachin with the diplomatic corps. We landed in Lachin Airport and tomorrow we will continue with Shusha and Aghdam program. Return to Baku by Aghdam-Baku train. pic.twitter.com/IwtTIuSDfO — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) June 20, 2025

Отметим, что в рамках визита в Лачын представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, посетили ряд объектов. Они ознакомились с Лачынским рекреационным комплексом, киностудией "Hoçazfilm", галереей "Yurd", центром "Lacinema", а также с берегом реки Хакари, обзорной площадкой Сейрянгах и центром "Gilabi Ceramics".