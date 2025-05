Хикмет Гаджиев поделился кадрами из Лачына

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев сделал публикацию из Лачына в соцсети X.

Как сообщает Report, в публикации говорится:

"Лачын - город, восхищающий своей красотой, некогда пострадавший от 30-летней оккупации и вандализма, а ныне превратившийся под руководством президента Ильхама Алиева в один из красивейших городов Кавказа - сегодня, в День независимости Азербайджана, с гордостью принимает Саммит трех братских стран - Азербайджана, Пакистана и Турции".