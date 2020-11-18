Хикмет Гаджиев поблагодарил всех за восстановление профиля в Twitter
Хикмет Гаджиев поблагодарил всех за восстановление профиля в Twitter"Дорогие друзья, благодарю каждого из вас за вашу твердую поддержку в восстановлении профиля @Twitter, который был приостановлен из-за жалоб со стороны армянских лобби-кругов. Президент Ильхам Алиев, как Верховный главнокомандующий, сказал: "Мы сильны вме
"Дорогие друзья, благодарю каждого за вашу поддержку в восстановлении профиля @Twitter, который был приостановлен из-за жалоб со стороны армянских лобби-кругов. Президент Ильхам Алиев, как Верховный главнокомандующий, сказал: "Мы сильны вместе! Наша борьба продолжается"!
Как передает Report, эти мысли в своем Twitter-аккаунте написал помощник Президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
Əziz dostlar erməni lobbi dairələrinin şikayəti əsasında fəaliyyəti dayandırılmış @Twitter profilimin bərpası üçün göstərdiyiniz qəti dəstəyə görə hər birinizə təşəkkür edirəm.
Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyev dediyi kimi "Biz Birlikdə Güclüyük"!.Mübarizəmiz davam edir!