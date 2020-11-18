Хикмет Гаджиев поблагодарил всех за восстановление профиля в Twitter

"Дорогие друзья, благодарю каждого из вас за вашу твердую поддержку в восстановлении профиля @Twitter, который был приостановлен из-за жалоб со стороны армянских лобби-кругов. Президент Ильхам Алиев, как Верховный главнокомандующий, сказал: "Мы сильны вме

"Дорогие друзья, благодарю каждого за вашу поддержку в восстановлении профиля @Twitter , который был приостановлен из-за жалоб со стороны армянских лобби-кругов. Президент Ильхам Алиев, как Верховный главнокомандующий, сказал: "Мы сильны вместе! Наша борьба продолжается"!

Как передает Report, эти мысли в своем Twitter-аккаунте написал помощник Президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.