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Хикмет Гаджиев поблагодарил всех за восстановление профиля в Twitter

Хикмет Гаджиев поблагодарил всех за восстановление профиля в Twitter "Дорогие друзья, благодарю каждого из вас за вашу твердую поддержку в восстановлении профиля @Twitter, который был приостановлен из-за жалоб со стороны армянских лобби-кругов. Президент Ильхам Алиев, как Верховный главнокомандующий, сказал: "Мы сильны вме
Внутренняя политика
18 ноября 2020 г. 08:23
Хикмет Гаджиев поблагодарил всех за восстановление профиля в Twitter
Хикмет Гаджиев

"Дорогие друзья, благодарю каждого за вашу поддержку в восстановлении профиля @Twitter, который был приостановлен из-за жалоб со стороны армянских лобби-кругов. Президент Ильхам Алиев, как Верховный главнокомандующий, сказал: "Мы сильны вместе! Наша борьба продолжается"!

Как передает Report, эти мысли в своем Twitter-аккаунте написал помощник Президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev tvitter profilinin bərpasına görə hər kəsə təşəkkür etdi

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