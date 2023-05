Хикмет Гаджиев: открытие Зангезурского коридора положит конец блокаде Нахчывана

Открытие Зангезурского коридора положит конец блокаде Нахчывана.

Как передает Report , об этом написал в Twitter помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"100-летие со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева было отмечено в Нахчыване, где он родился, вместе с дипломатическим корпусом с резиденцией Баку и Анкаре. С открытием Зангезурского коридора прекратится блокада Нахчывана и для всего региона возникнут новые возможности", - отметил Хикмет Гаджиев.