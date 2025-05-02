Хикмет Гаджиев обсудил с главами аналитических центров азербайджано-армянскую нормализацию

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев провел дискуссии с руководителями мозговых центров и представителями общественно-политических кругов.

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев провел дискуссии с руководителями мозговых центров и представителями общественно-политических кругов.

Как сообщает Report , встреча прошла в Центре анализа международных отношений (ЦАМО).

На встрече были обсуждены приоритеты внешней политики страны, вызовы региональной и международной безопасности, процесс нормализации отношений с Арменией, шаги, предпринимаемые для укрепления позиций Азербайджана на международных платформах, и предстоящие стратегические цели.