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Хикмет Гаджиев обсудил с главами аналитических центров азербайджано-армянскую нормализацию

Хикмет Гаджиев обсудил с главами аналитических центров азербайджано-армянскую нормализацию Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев провел дискуссии с руководителями мозговых центров и представителями общественно-политических кругов.
Внутренняя политика
2 мая 2025 г. 21:02
Хикмет Гаджиев обсудил с главами аналитических центров азербайджано-армянскую нормализацию

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев провел дискуссии с руководителями мозговых центров и представителями общественно-политических кругов.

Как сообщает Report, встреча прошла в Центре анализа международных отношений (ЦАМО).

На встрече были обсуждены приоритеты внешней политики страны, вызовы региональной и международной безопасности, процесс нормализации отношений с Арменией, шаги, предпринимаемые для укрепления позиций Азербайджана на международных платформах, и предстоящие стратегические цели.

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Версия на английском языке Hikmat Hajiyev discusses Azerbaijan-Armenia normalization with heads of think tanks
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev beyin mərkəzlərinin rəhbərləri ilə Ermənistanla normallaşmanı müzakirə edib

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