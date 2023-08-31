Хикмет Гаджиев: Находимся на въезде на дорогу Агдам-Ханкенди

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев находится на въезде на дорогу Агдам-Аскаран-Ханкенди.

"Мы находимся на въезде на дорогу Агдам-Ханкенди".

Как передает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал на своей странице в соцсети "Х".

"Дипломатический корпус и международная группа журналистов увидят как функционирует дорога, и два грузовика с мукой, доставленной Обществом Красного Полумесяца Азербайджана", - говорится в публикации.

Напомним, что автоколонна с продовольственным грузом, отправленным из Баку Азербайджанским обществом Красного Полумесяца для удовлетворения нужд армян, проживающих в Карабахском регионе, все еще находится на дороге Агдам-Ханкенди.