О нас

Хикмет Гаджиев: Находимся на въезде на дорогу Агдам-Ханкенди

Хикмет Гаджиев: Находимся на въезде на дорогу Агдам-Ханкенди Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев находится на въезде на дорогу Агдам-Аскаран-Ханкенди.
Внутренняя политика
31 августа 2023 г. 10:38
Хикмет Гаджиев: Находимся на въезде на дорогу Агдам-Ханкенди
Хикмет Гаджиев

"Мы находимся на въезде на дорогу Агдам-Ханкенди".

Как передает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал на своей странице в соцсети "Х".

"Дипломатический корпус и международная группа журналистов увидят как функционирует дорога, и два грузовика с мукой, доставленной Обществом Красного Полумесяца Азербайджана", - говорится в публикации.

Напомним, что автоколонна с продовольственным грузом, отправленным из Баку Азербайджанским обществом Красного Полумесяца для удовлетворения нужд армян, проживающих в Карабахском регионе, все еще находится на дороге Агдам-Ханкенди.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Presidential aide: ‘We are on the entrance of Agdam-Askaran-Khankandi road’ 
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: "Ağdam-Xankəndi yolunun girəcəyindəyik"

Другие новости из категории

Грузовики с гумпомощью для армян уже 2 дня ожидают на дороге Агдам-Ханкенди
ФотоГрузовики с гумпомощью для армян уже 2 дня ожидают на дороге Агдам-Ханкенди
31 августа 2023 г. 08:45
Грузовики с гуманитарной помощью для армян ожидают на дороге Агдам-Ханкенди
ФотоГрузовики с гуманитарной помощью для армян ожидают на дороге Агдам-Ханкенди
30 августа 2023 г. 23:05
Новруз Аслан: Я не считаю, что в Карабахе, где живут лица армянского происхождения, происходит катастрофа
Новруз Аслан: Я не считаю, что в Карабахе, где живут лица армянского происхождения, происходит катастрофа
30 августа 2023 г. 19:43
Президент АзОКП: Мы можем отправить помощь лицам армянского происхождения в Карабахе и завтра, и послезавтра
Президент АзОКП: Мы можем отправить помощь лицам армянского происхождения в Карабахе и завтра, и послезавтра
30 августа 2023 г. 19:34
Новруз Аслан: После решения технических вопросов мы окажем помощь
Новруз Аслан: После решения технических вопросов мы окажем помощь
30 августа 2023 г. 19:18
В Азербайджане существует одна русская община - ЗАЯВЛЕНИЕ
В Азербайджане существует одна русская община - ЗАЯВЛЕНИЕ
30 августа 2023 г. 17:55
В Нахчыване уволены пять глав управлений жилищного хозяйства и назначены новые - СПИСОК
В Нахчыване уволены пять глав управлений жилищного хозяйства и назначены новые - СПИСОК
30 августа 2023 г. 15:29
Общественное объединение Семьи пропавших без вести в Карабахе обратилось к Шарлю Мишелю и Энтони Блинкену
Общественное объединение "Семьи пропавших без вести в Карабахе" обратилось к Шарлю Мишелю и Энтони Блинкену
30 августа 2023 г. 15:15
В Красном Полумесяце Азербайджана назвали смешными утверждения армян об отравленном гуманитарным грузе
В Красном Полумесяце Азербайджана назвали смешными утверждения армян об отравленном гуманитарным грузе
30 августа 2023 г. 13:34
Представители зарубежных СМИ прибыли на дорогу Агдам-Ханкенди, где находится колонна с гуманитарной помощью
ФотоПредставители зарубежных СМИ прибыли на дорогу Агдам-Ханкенди, где находится колонна с гуманитарной помощью
30 августа 2023 г. 12:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi