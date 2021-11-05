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Хикмет Гаджиев: Карабах - это уже наше внутреннее дело

Хикмет Гаджиев: Карабах - это уже наше внутреннее дело 12:07 "Всегда, посещая торжества по случаю победы в зарубежных странах, я задавался вопросом, когда мы сможем отметить свой праздник победы?! Я благодарен всем, кто внес свой вклад в историческую Победу".
Внутренняя политика
5 ноября 2021 г. 12:25
Хикмет Гаджиев: Карабах - это уже наше внутреннее дело
Хикмет Гаджиев
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"Посещая в зарубежных странах различные торжества по случаю победы, я всегда задавался вопросом, когда же мы сможем отметить свой праздник победы?! Я благодарен всем, кто внес свой вклад в историческую Победу".

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил во время выступления на конференции на тему "44-дневный путь к Победе" в Университете ADA.

По его словам, на повестке всегда стоял вопрос освобождения земель от оккупации: "Азербайджан впервые в истории независимости выступает как страна, территориальная целостность которой обеспечена. Карабахский вопрос больше не является предметом внешней политики. Это уже наше внутреннее дело. Армения должна изменить доктрину, отказаться от территориальных претензий к Азербайджану".

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Версия на английском языке Hikmat Hajiyev: Armenia must change its doctrine, renounce territorial claims against Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: "Ermənistan doktrinasını dəyişdirməli, Azərbaycana qarşı ərazi iddialarından imtina etməlidir"

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