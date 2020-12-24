Хикмет Гаджиев: Ильхам Алиев положил конец тоске нашего народа по Карабаху
Хикмет Гаджиев: Ильхам Алиев положил конец тоске нашего народа по КарабахуПомощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев поделился в Twitter публикацией, в которой поздравил президента Ильхама Алиева с днем рождения
Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился в Twitter публикацией, в которой поздравил президента Ильхама Алиева с днем рождения.
"Сегодня день рождения главнокомандующего, президента Ильхама Алиева. Основатель сильного Азербайджанского государства, президент Ильхам Алиев, положив конец карабахской тоске нашего народа и обеспечив нашу победу в войне, стал автором летописи Героического главы государства нашей истории".
Müzəffər Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevin ad günüdür. Güclü Azərbaycan dövlətinin qurucusu olan Prezident İlham Əliyev xalqımızın Qarabağ həsrətinə son qoyaraq və müharibədə zəfərimizi təmin edərək tariximizin Qəhraman Dövlət Başçısı səlnaməsinin müəllifidir.