Хикмет Гаджиев: Ильхам Алиев положил конец тоске нашего народа по Карабаху

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев поделился в Twitter публикацией, в которой поздравил президента Ильхама Алиева с днем рождения

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился в Twitter публикацией, в которой поздравил президента Ильхама Алиева с днем рождения.

Как сообщает Report, в публикации говорится:

"Сегодня день рождения главнокомандующего, президента Ильхама Алиева. Основатель сильного Азербайджанского государства, президент Ильхам Алиев, положив конец карабахской тоске нашего народа и обеспечив нашу победу в войне, стал автором летописи Героического главы государства нашей истории".