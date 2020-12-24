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Хикмет Гаджиев: Ильхам Алиев положил конец тоске нашего народа по Карабаху

Хикмет Гаджиев: Ильхам Алиев положил конец тоске нашего народа по Карабаху Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев поделился в Twitter публикацией, в которой поздравил президента Ильхама Алиева с днем рождения
Внутренняя политика
24 декабря 2020 г. 09:57
Хикмет Гаджиев: Ильхам Алиев положил конец тоске нашего народа по Карабаху
Хикмет Гаджиев

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился в Twitter публикацией, в которой поздравил президента Ильхама Алиева с днем рождения.

Как сообщает Report, в публикации говорится:

"Сегодня день рождения главнокомандующего, президента Ильхама Алиева. Основатель сильного Азербайджанского государства, президент Ильхам Алиев, положив конец карабахской тоске нашего народа и обеспечив нашу победу в войне, стал автором летописи Героического главы государства нашей истории".

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Версия на английском языке Hikmat Hajiyev: Ilham Aliyev put end to people's longing for Karabakh
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: "Prezident İlham Əliyev xalqımızın Qarabağ həsrətinə son qoyub"

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