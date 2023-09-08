Хикмет Гаджиев: Лачынская и агдамская дороги могут быть открыты одновременно

Азербайджан готов пропустить продовольственные грузы Международного Комитета Красного Креста из Армении армянскому населению Карабахского региона Азербайджана, если одновременно будет допущена доставка грузов Международного общества Красного Полумесяца из

Азербайджан готов пропустить продовольственные грузы Международного Комитета Красного Креста из Армении армянскому населению Карабахского региона Азербайджана, если одновременно будет осуществляться доставка продовольствия Обществом красного полумесяца из Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом в интервью агентству Reuters сказал помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.



По его словам, обе дороги - лачынская и агдамская - могут быть открыты одновременно для поставки грузов в рамках пилотной схемы, что могло бы разрядить напряженность и стимулировать продолжающиеся уже долгое время мирные переговоры между Баку и Ереваном.



По его словам, этот вопрос обсуждался во время телефонного разговора между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и госсекретарем США Энтони Блинкеном 1 сентября.



"Было предложено открыть обе дороги одновременно, на что Азербайджан сразу дал согласие," - сказал Х.Гаджиев, заявив, что часть агдамской дороги перекрыта бетонными блоками сепаратистами Карабаха.- Прошла уже неделя со времени телефонного разговора с госсекретарем Блинкеном, но никаких подвижек нет".