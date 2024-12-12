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Хикмет Гаджиев: Деятельность миссии ЕС на азербайджано-армянской границе должна быть прекращена

Хикмет Гаджиев: Деятельность миссии ЕС на азербайджано-армянской границе должна быть прекращена Деятельность миссии ЕС на азербайджано-армянской границе должна быть прекращена.
Внутренняя политика
12 декабря 2024 г. 11:50
Хикмет Гаджиев: Деятельность миссии ЕС на азербайджано-армянской границе должна быть прекращена

Деятельность миссии ЕС на азербайджано-армянской границе должна быть прекращена.

Как сообщает Report, об этом сказал помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что больше нет необходимости в размещении миссии Европейского Союза на границе между Арменией и Азербайджаном: "Ее деятельность должна быть прекращена. Размещение миссии было согласовано в Праге в ходе встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Франции Эмманюэля Макрона, тогдашнего президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. На тот момент стороны договорились, что миссия будет краткосрочной. Однако, как видно, она приобрела постоянный характер, также расширяются ее состав и охват мандата".

Гаджиев подчеркнул, что процесс делимитации и демаркации между Арменией и Азербайджаном проводится в условиях взаимопонимания и мира, поэтому нет необходимости в присутствии третьей стороны.

"Миссия ЕС не является фактором, способствующим установлению мира в регионе. Этот процесс зависит от Армении и Азербайджана. Присутствие третьей стороны на границе способствует усилению напряженности. Некоторые европейские страны, выступая от миссии ЕС, реализуют свои планы в Армении", - отметил он.

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Версия на английском языке Hikmat Hajiyev: EU mission on Azerbaijan-Armenia border must end its activity
Версия на азербайджанском языке PA rəsmisi: Azərbaycan-Ermənistan sərhədində Aİ missiyasının fəaliyyəti başa çatmalıdır

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