Хикмет Гаджиев: Деятельность миссии ЕС на азербайджано-армянской границе должна быть прекращена

Деятельность миссии ЕС на азербайджано-армянской границе должна быть прекращена.

Деятельность миссии ЕС на азербайджано-армянской границе должна быть прекращена.

Как сообщает Report, об этом сказал помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что больше нет необходимости в размещении миссии Европейского Союза на границе между Арменией и Азербайджаном: "Ее деятельность должна быть прекращена. Размещение миссии было согласовано в Праге в ходе встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Франции Эмманюэля Макрона, тогдашнего президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. На тот момент стороны договорились, что миссия будет краткосрочной. Однако, как видно, она приобрела постоянный характер, также расширяются ее состав и охват мандата".

Гаджиев подчеркнул, что процесс делимитации и демаркации между Арменией и Азербайджаном проводится в условиях взаимопонимания и мира, поэтому нет необходимости в присутствии третьей стороны.

"Миссия ЕС не является фактором, способствующим установлению мира в регионе. Этот процесс зависит от Армении и Азербайджана. Присутствие третьей стороны на границе способствует усилению напряженности. Некоторые европейские страны, выступая от миссии ЕС, реализуют свои планы в Армении", - отметил он.