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Хикмет Гаджиев: Азербайджанцы и армяне могут мирно сосуществовать как граждане одной страны

Хикмет Гаджиев: Азербайджанцы и армяне могут мирно сосуществовать как граждане одной страны "Азербайджан выразил готовность к вечному миру с Арменией, так как есть только два пути - вечный мир или вечная война".
Внутренняя политика
27 августа 2022 г. 12:46
Хикмет Гаджиев: Азербайджанцы и армяне могут мирно сосуществовать как граждане одной страны

"Азербайджан выразил готовность к вечному миру с Арменией, так как есть только два пути - вечный мир или вечная война".

Как сообщает Report из города Шуша, об этом заявил помощник президента Хикмет Гаджиев, выступая на конференции, посвященной восстановлению и реконструкции освобожденных территорий Азербайджана, разминированию, использованию потенциала урбанизации в постконфликтный период и возможностям международного сотрудничества

По его словам, во время Второй карабахской войны азербайджанские вооруженные силы были очень близки к освобождению Ханкенди.

"Но, осознавая, что это будет означать, в том числе, противостояние армии мирным гражданам, руководство страны приняло решение не делать этого", - отметил он.

Хикмет Гаджиев также подчеркнул возможность мирного сосуществования азербайджанцев и армян Карабаха, как граждан одной страны.

«Теперь это внутренний вопрос Азербайджана. И у меня есть послание к тем, кто пытается апеллировать к Минской группе как к посреднику по решению имеющихся вопросов: этой группы нет, как и нет этой международной проблемы требующей посредников», -заявил он.

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Версия на английском языке Hikmet Hajiyev: Azerbaijanis and Armenians can peacefully live as citizens of one country 
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: “Azərbaycanlılar və ermənilər bir ölkənin vətəndaşları kimi dinc yanaşı yaşaya bilərlər”

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