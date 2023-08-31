Хикмет Гаджиев: Азербайджан не допустит наличия на своей территории какой-либо серой зоны

"Азербайджан не допустит наличия на своей территории какой-либо серой зоны".

"Азербайджан не допустит наличия на своей территории какой-либо серой зоны".

Как сообщает командированный в Агдам корреспондент Report, об этом помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил журналистам.

По его словам, Армения без согласования с Азербайджаном в целях популизма подогнала грузовики к азербайджанской границе на ППП "Лачын".

"И как часть этой театральной драматической постановки, накануне некоторые коррумпированные европейские политики, находящиеся под влиянием армянского лобби, также прибыли к азербайджанской границе. Такие шаги не имеют смысла. Вместо подобных показных шагов надо решать реальные вопросы на месте. Азербайджан не допустит наличия на своей территории какой-либо серой зоны".