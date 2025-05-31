Хикмет Гаджиев: Армянские мины выполняют функцию оружия массового уничтожения

Помощник Президента Азербайджанской Республики — заведующий отделом по внешнеполитическим вопросам Администрации Президента Хикмет Гаджиев заявил, что мины, заложенные Арменией, выполняют функцию оружия массового уничтожения.

Помощник Президента Азербайджанской Республики — заведующий отделом по внешнеполитическим вопросам Администрации Президента Хикмет Гаджиев заявил, что мины, заложенные Арменией, выполняют функцию оружия массового уничтожения.

Как сообщает Report, об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

"Минный террор в Азербайджане продолжается", — отметил он. По словам Хикмета Гаджиева, с 2020 года около 400 граждан Азербайджана стали жертвами взрывов мин.

"Эти мины были умышленно и повсеместно заложены Арменией во время оккупации азербайджанских территорий. Во многих случаях они устанавливались без какой-либо военной необходимости — исключительно с целью нанести вред мирным жителям и сознательно затруднить безопасное возвращение вынужденных переселенцев на их родные земли. В этом контексте мины выполняют функцию оружия массового уничтожения и представляют серьёзную угрозу", — подчеркнул он.