Хикмет Бабаоглу: Западные азербайджанцы хотят провести остаток жизни на своей родине

Западные азербайджанцы хотят провести остаток жизни на своей родине.

Западные азербайджанцы хотят провести остаток жизни на своей родине.

Об этом в интервью Report сказал заместитель председателя Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Хикмет Бабаоглу.

По его словам, возвращение в Западный Азербайджан волнует не только западных азербайджанцев: "Это одна из важных целей азербайджанского народа на данный момент, что делает этот вопрос общенациональным. Необходимо сделать все для обеспечения возвращения в Западный Азербайджан, точно так же, как мы мобилизовали всю энергию для достижения единой цели - возвращения в Карабах. Западные азербайджанцы после Отечественной войны обращались в различные государственные органы с просьбой поселиться хотя бы на освобожденных от оккупации территориях. Однако уже на втором году поствоенного периода в контексте новых реалий стало актуальным и возвращение в Западный Азербайджан, в связи с чем поступают многочисленные обращения. 1987-1991 годы - не такая уж и далекая история, и жить вдали от дома довольно сложно. Эти люди хотят провести остаток своей жизни на своих родных землях, и их довольно много".

Заместитель председателя отметил, что после встречи президента Азербайджана с общиной Западного Азербайджана у них вновь появилась надежда на возвращение на историческую родину: "В связи с принятой концепцией возвращения в Западный Азербайджан важно налаживание внешних связей, а также сотрудничество с международными и правозащитными организациями зарубежных стран в качестве легитимных партнеров. Это отразится и на программе действий, которая будет разработана на основе новой концепции".

Подробное интервью с Хикметом Бабаоглу вы можете прочитать по этой ссылке.