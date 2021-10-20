Хиджран Гусейнова: В Азербайджане есть пробелы в законах по гендерному равенству

Азербайджан проводит значимые работы в сфере гендерного равенства.

Азербайджан проводит значимые работы в сфере гендерного равенства.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова во время выступления на конференции "Роль гражданского общества в продвижении гендерного равенства и прав женщин" в центральном штабе партии "Ени Азербайджан".

По ее словам, в Уголовном кодексе есть статья о нарушении права равенства: "Приняты законы, государственные программы, содержащие нормы гендерного равенства. Кроме того, Азербайджан присоединился к международным конвенциям".

Председатель парламентского комитета отметила, что несмотря на проводимые работы, в Азербайджане наблюдаются пробелы в законах по гендерному равенству и добавила, что в связи с этим члены комитета подготовили и представили руководству проект изменений в закон о гендерном равенстве.