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Хиджран Гусейнова: В Азербайджане есть пробелы в законах по гендерному равенству

Хиджран Гусейнова: В Азербайджане есть пробелы в законах по гендерному равенству Азербайджан проводит значимые работы в сфере гендерного равенства.
Внутренняя политика
20 октября 2021 г. 12:08
Хиджран Гусейнова: В Азербайджане есть пробелы в законах по гендерному равенству
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Азербайджан проводит значимые работы в сфере гендерного равенства.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова во время выступления на конференции "Роль гражданского общества в продвижении гендерного равенства и прав женщин" в центральном штабе партии "Ени Азербайджан".

По ее словам, в Уголовном кодексе есть статья о нарушении права равенства: "Приняты законы, государственные программы, содержащие нормы гендерного равенства. Кроме того, Азербайджан присоединился к международным конвенциям".

Председатель парламентского комитета отметила, что несмотря на проводимые работы, в Азербайджане наблюдаются пробелы в законах по гендерному равенству и добавила, что в связи с этим члены комитета подготовили и представили руководству проект изменений в закон о гендерном равенстве.

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Версия на английском языке Committee chief notes gaps in Azerbaijani laws on gender equality
Версия на азербайджанском языке Hicran Hüseynova: "Azərbaycanda gender bərabərliyi ilə bağlı qanunlarda boşluqlar var"

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