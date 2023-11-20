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Хиджран Гусейнова: Азербайджан является примером для многих стран в области защиты прав женщин

Хиджран Гусейнова: Азербайджан является примером для многих стран в области защиты прав женщин Азербайджан является примером для многих стран в области защиты прав женщин и детей.
Внутренняя политика
20 ноября 2023 г. 11:37
Хиджран Гусейнова: Азербайджан является примером для многих стран в области защиты прав женщин

Азербайджан является примером для многих стран в области защиты прав женщин и детей.

Как сообщает Report, об этом сказала журналистам председатель комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова в рамках международной конференции "Расширение прав и возможностей женщин" в Баку.

По ее словам, Движение неприсоединения под председательством Азербайджана выступает с важными инициативами в вопросах, касающихся прав женщин.

"Одной из важнейших проблем в современном мире является защита прав женщин и детей. Подобные мероприятия позволяют создать единую систему, благодаря которой в будущем будет проделана важная работа по сбору информации. Азербайджан является примером для многих стран в области защиты прав женщин и детей, потому что у нас их права защищены законом", - сказала Гусейнова.

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Версия на азербайджанском языке Hicran Hüseynova: "Azərbaycan qadın hüquqlarının müdafiəsi sahəsində bir çox ölkələrə nümunədir"

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