Хиджран Гусейнова: Азербайджан является примером для многих стран в области защиты прав женщин

Азербайджан является примером для многих стран в области защиты прав женщин и детей.

Азербайджан является примером для многих стран в области защиты прав женщин и детей.

Как сообщает Report, об этом сказала журналистам председатель комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова в рамках международной конференции "Расширение прав и возможностей женщин" в Баку.

По ее словам, Движение неприсоединения под председательством Азербайджана выступает с важными инициативами в вопросах, касающихся прав женщин.

"Одной из важнейших проблем в современном мире является защита прав женщин и детей. Подобные мероприятия позволяют создать единую систему, благодаря которой в будущем будет проделана важная работа по сбору информации. Азербайджан является примером для многих стран в области защиты прав женщин и детей, потому что у нас их права защищены законом", - сказала Гусейнова.