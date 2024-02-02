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Ханкенди готов к внеочередным президентским выборам

Ханкенди готов к внеочередным президентским выборам В городе Ханкенди завершена подготовка к внеочередным президентским выборам 7 февраля.
Внутренняя политика
2 февраля 2024 г. 14:11
Ханкенди готов к внеочередным президентским выборам

В городе Ханкенди завершена подготовка к внеочередным президентским выборам 7 февраля.

Report представляет фоторепортаж командированного в город сотрудника в связи с подготовкой к предстоящим выборам.

Внеочередные президентские выборы состоятся в Азербайджане 7 февраля. Центризбирком зарегистрировал 7 кандидатов в президенты - Ильхам Алиев от правящей партии "Ени Азербайджан", самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан", Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана".

Фото: Фирудин Салимов

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Версия на английском языке ФотоKhankandi ready for early presidential elections
Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi növbədənkənar prezident seçkilərinə hazırdır - FOTOREPORTAJ

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