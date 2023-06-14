Ханан Ахли: Азербайджан хорошо действует в вопросах расширения возможностей для женщин

Вопросы по расширению гендерных прав и возможностей в Азербайджане хорошо решаются.

Вопросы по расширению гендерных прав и возможностей в Азербайджане хорошо решаются.

Как передает Report, об этом заявила директор Федерального центра конкурентоспособности и статистики ОАЭ Ханан Ахли на Форуме инноваций и конкурентоспособности правительств Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов, организованном ASAN Xidmet.

По ее словам, ОАЭ вдохновляется опытом различных стран, в том числе и Азербайджана, для улучшения своей политики гендерного равенства.

Х.Ахли отметила, что ОАЭ начало внедрять свое видение обеспечения гендерного равенства еще в 2015 года: "Тогда это было направлено на обеспечение участия женщин в экономической жизни государства и в системе образования".

Она также добавила, что с этой целью правительство ОАЭ учредило Совет по гендерному балансу