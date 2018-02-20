Хады Раджабли: Вчерашние распоряжения президента направлены на улучшение социальной защиты 30 тыс. человек

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Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ “Президент Ильхам Алиев подписал очень важные распоряжения по увеличению пособий для семей шехидов, инвалидов войны и 20 января. В распоряжении говорится, что выдаваемые этим лицам пособия с 1 марта 2018 года вырастут на 10%. Эти распоряжения направлены на улучшение социальной защиты около 30 тыс. человек”.

Как сообщает Report, об этом на совместном заседании парламентских комитетов по правовой политике и государственному строительству и по труду и социальной политике заявил председатель комитета по труду и социальной политики ММ Хады Раджабли.

Председатель комитета сообщил, что улучшение социального положения семей шехидов, инвалидов войны и 20 января всегда находится в центре внимания президента.