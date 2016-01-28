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    Хади Раджабли: Необоснованно говорят, что предприниматель является разбойником, вором и эксплуататором

    Председатель комитета: Мы должны сделать это, чтобы предприниматели могли спокойно заниматься деятельностью

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Поддержка предпринимательства является одним из важных вопросов сегодняшнего дня. На основании мнения, бытующего в советские времена, мы сформировали образ врага в отношении предпринимателей. Также необоснованно говорят, что предприниматель является разбойником, вором и эксплуататором.

    Как сообщает Report, об этом на заседании 28 января заявил председатель комитета труда и социальной политики Милли Меджлиса Хади Раджабов. 

    По его словам, в целях поддержки предпринимательству следует внести некоторые поправки и добавления в законодательство: "Мы должны сделать это, чтобы предприниматели могли спокойно заниматься своей деятельностью. Помимо этого, следует принять множество законопроектов для развития малого и среднего предпринимательства. Это может быть урегулировано Трудовым кодексом". 

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