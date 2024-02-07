HaberGlobal подготовил репортаж о президентских выборах в Азербайджане

Турецкий телеканал HaberGlobal подготовил несколько репортажей о внеочередных выборах президента Азербайджана.

Турецкий телеканал HaberGlobal подготовил несколько репортажей о внеочередных выборах президента Азербайджана.

Как сообщает Report, в частности телеканал осветил процесс голосования ​​в генеральном консульстве Азербайджана в Стамбуле. Отмечается, что созданные в Турции избирательные участки закроются в 19:00 по местному времени, после чего начнется подсчет голосов.

Кроме того, HaberGlobal представил специальный репортаж с избирательных участков в Баку. Была подчеркнута особая значимость сегодняшних выборов для Азербайджана, так как голосование впервые после обретения независимости проводится на всей суверенной территории страны.

Телеканал также подготовил репортаж о деятельности действующего президента Ильхама Алиева на посту главы государства, победе Азербайджана в Отечественной войне 2020 года и локальных антитеррористических операциях в сентябре 2023 года.