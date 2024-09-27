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Haber Global: За великой победой Азербайджана стоят почти три тысячи шехидов

Haber Global: За великой победой Азербайджана стоят почти три тысячи шехидов Телеканал Haber Global подготовил репортаж со Второй Аллеи почетного захоронения в Баку, где граждане чтут память погибших в Отечественной войне героев.
Внутренняя политика
27 сентября 2024 г. 14:43
Haber Global: За великой победой Азербайджана стоят почти три тысячи шехидов

Телеканал Haber Global подготовил репортаж со Второй Аллеи почетного захоронения в Баку, где граждане чтут память погибших в Отечественной войне героев.

Как сообщает Report, в репортаже "Победа за 44 дня: КАРАБАХ" говорится, что азербайджанский народ ежегодно 27 сентября чтит память 2908 шехидов, павших во Второй Карабахской войне.

"В память о павших в Отечественной войне указом президента Ильхама Алиева 27 сентября — дата начала войны — объявлена в Азербайджане Днем памяти.

За великой победой в этой войне стоят почти три тысячи шехидов, и сегодня во всех уголках Азербайджана чтут их светлую память", - говорится в видеосюжете.

Представляем репортаж Haber Global:

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Версия на азербайджанском языке Haber Global: Azərbaycanın qazandığı böyük zəfərin arxasında üç minə yaxın şəhid dayanır

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