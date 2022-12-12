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Haber Global посвятил сюжет памяти Гейдара Алиева

Haber Global посвятил сюжет памяти Гейдара Алиева Турецкий телеканал Haber Global подготовил сюжет, посвященный 19-летней годовщине со дня кончины общенационального лидера Гейдара Алиева.
Внутренняя политика
12 декабря 2022 г. 14:51
Haber Global посвятил сюжет памяти Гейдара Алиева

Турецкий телеканал Haber Global подготовил сюжет, посвященный 19-летней годовщине со дня кончины общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как передает Report, в сюжете рассказывается о периоде президентства Гейдара Алиева.

Отмечается, что Азербайджан встал на путь процветания после возвращения Гейдара Алиева к власти. Особо подчеркивались экономический вектор развития страны, в частности подписание «Контракта века», после которого резко выросли инвестиции в страну.

Кроме того, в сюжете рассказывалось о роли президента Азербайджана Ильхама Алиева в освобождении азербайджанских земель от армянской оккупации: «И тем самым был исполнен завет Гейдара Алиева», - говорится в сюжете.

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Версия на английском языке Haber Global dedicates footage to memory of Heydar Aliyev
Версия на азербайджанском языке “HaberGlobal” ümummilli lider Heydər Əliyevin vəfatının 19-cu ildönümü ilə bağlı süjet hazırlayıb

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