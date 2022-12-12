Haber Global посвятил сюжет памяти Гейдара Алиева

Турецкий телеканал Haber Global подготовил сюжет, посвященный 19-летней годовщине со дня кончины общенационального лидера Гейдара Алиева.

Турецкий телеканал Haber Global подготовил сюжет, посвященный 19-летней годовщине со дня кончины общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как передает Report, в сюжете рассказывается о периоде президентства Гейдара Алиева.

Отмечается, что Азербайджан встал на путь процветания после возвращения Гейдара Алиева к власти. Особо подчеркивались экономический вектор развития страны, в частности подписание «Контракта века», после которого резко выросли инвестиции в страну.

Кроме того, в сюжете рассказывалось о роли президента Азербайджана Ильхама Алиева в освобождении азербайджанских земель от армянской оккупации: «И тем самым был исполнен завет Гейдара Алиева», - говорится в сюжете.