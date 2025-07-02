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Haber Global подготовил сюжет о Женском форуме ОЭС в Лачыне

Haber Global подготовил сюжет о Женском форуме ОЭС в Лачыне Турецкий телеканал Haber Global подготовил сюжет о Женском форуме Организации экономического сотрудничества (ОЭС), прошедшем в Лачыне.
Внутренняя политика
2 июля 2025 г. 14:59
Haber Global подготовил сюжет о Женском форуме ОЭС в Лачыне

Турецкий телеканал Haber Global подготовил сюжет о Женском форуме Организации экономического сотрудничества (ОЭС), прошедшем в Лачыне.

Как сообщает Report, в сюжете отмечен большой интерес к мероприятию, рассказано об организации в рамках форума панелей на различные темы с участием заместителей министров, депутатов и других должностных лиц Азербайджана, Турции, Узбекистана, Пакистана, Таджикистана, Кыргызстана и Туркменистана.

В видеоматериале также подчеркнуто, что Женский форум ОЭС проводится впервые и призван привлечь внимание к роли женщин в урбанизации, изменении климата и других глобальных вопросах.

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Версия на азербайджанском языке "Haber Global" Laçında keçirilən ECO Qadınlar Forumu ilə bağlı süjet hazırlayıb

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