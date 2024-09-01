Haber Global подготовил сюжет о прошедших в Азербайджане парламентских выборах

Турецкий телеканал Haber Global подготовил репортаж о состоявшихся сегодня в Азербайджане внеочередных парламентских выборах.

Турецкий телеканал Haber Global подготовил репортаж о состоявшихся сегодня в Азербайджане внеочередных парламентских выборах.

Как сообщает Report , корреспондент телеканала Мурат Караташ в прямом эфире из Баку подробно рассказал об избирательном процессе. Он подчеркнул, что решение о переносе выборов с ноября на сентябрь было связно с проведением COP29.

Он также отметил, что за 125 мест в Милли Меджлисе VII созыва боролись 990 кандидатов. Было констатировано, что главной особенностью, отличающей эти выборы от предыдущих, является то, что они прошли на всей территории Азербайджана, включая освобожденный от оккупации Карабах.

Корреспондент сообщил, что за выборами следило большое количество международных наблюдателей, в том числе от ТЮРКПА, СНГ, ОБСЕ, а также делегация парламента Турции.

Было особо подчеркнуто, что упомянутую делегацию принял президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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