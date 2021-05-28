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Haber Global подготовил документальный фильм по случаю 103-летия АДР

Haber Global подготовил документальный фильм по случаю 103-летия АДР Турецкий телеканал Haber Global TV по случаю 103-й годовщины Азербайджанской Демократической Республики (АДР) подготовил документальный фильм "Демократия возрастом в один век"
Внутренняя политика
28 мая 2021 г. 18:35
Haber Global подготовил документальный фильм по случаю 103-летия АДР

Турецкий телеканал Haber Global TV по случаю 103-й годовщины Азербайджанской Демократической Республики (АДР) подготовил документальный фильм "Демократия возрастом в один век".

Как передает Report, в кадрах рассказывается о борьбе республики за свою независимость.

"В гимне отмечается, что Азербайджан - страна тех, кто готов отдать за нее жизнь! Рождение республики похоже на появление ребенка на свет: полное мук, но прекрасное, трудное, исполненное достоинства", - говорится в фильме.

Представляем полную версию документального фильма:

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Версия на азербайджанском языке Видео“Haber Global” AXC-nin 103 illiyi münasibətilə sənədli film hazırladı

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