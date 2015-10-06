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    Гюнай Эфендиевой присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Гюнай Эльчин гызы Эфендиевой присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса. 

    Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

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