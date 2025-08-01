Гюнай Эфендиева: Защита азербайджанского языка приобретает особую важность в контексте национальной безопасности

17:07 Сегодня защита азербайджанского языка имеет чрезвычайно важное значение с точки зрения национальной безопасности, идеологической независимости и международной позиции.

Сегодня защита азербайджанского языка имеет чрезвычайно важное значение с точки зрения национальной безопасности, идеологической независимости и международной позиции.

Об этом Report заявила заместитель председателя Комитета по культуре Милли Меджлиса Гюнай Эфендиева.

Она отметила, что указ, подписанный президентом Ильхамом Алиевым о защите и пропаганде азербайджанского языка, является национальным стратегическим документом, направленным на сохранение родного языка и его развитие на высоком уровне.

Депутат коснулась важности формирования Государственной языковой комиссии в новом составе: "Я думаю, что наша языковая комиссия должна адаптироваться к реалиям современного мира. В ней должны быть представлены не только лингвисты, но и медиа-специалисты, технологи, эксперты в области образования. Если мы говорим о будущем языка, то должны думать о том, как развивать наш родной язык на платформах, которые будут формировать это будущее, то есть в интернете, искусственном интеллекте, образовательной среде".

Она отметила, что язык существует не только в книгах, газетах и различных письменных источниках, но и в социальных сетях, на телевидении, в школе, уличной рекламе.

“Сегодня мы наблюдаем, что в среде социальных сетей язык превратился лишь в средство передачи информации. Однако язык - это код нашей национальной культурной идентичности. Новый указ создает возможность вмешательства в этот вопрос на государственном уровне", - отметила депутат.

Эфендиева заявила, что инициативы по переходу на общий алфавит среди независимых тюркских государств, сотрудничество в области языка и культуры в рамках Организации тюркских государств, признание языка как национального объединяющего средства являются реальностью наших дней. Азербайджан же является одним из лидеров этого процесса.

Депутат оценила переход на азербайджанский алфавит на основе латинской графики в конце XX века как один из важных шагов, укрепивших национальную независимость. Она отметила, что это было освобождением от идеологических влияний советского периода и обеспечением интеграции в современное информационное общество.