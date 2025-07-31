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Гюнай Эфендиева: Книга "Наследие Западного Азербайджана" - это возвращение к истории, попытка не дать забыться прошлому

Гюнай Эфендиева: Книга "Наследие Западного Азербайджана" - это возвращение к истории, попытка не дать забыться прошлому Гюнай Эфендиева: Книга "Наследие Западного Азербайджана" - это возвращение к истории, попытка не дать забыться прошлому
Внутренняя политика
31 июля 2025 г. 17:34
Гюнай Эфендиева: Книга Наследие Западного Азербайджана - это возвращение к истории, попытка не дать забыться прошлому

Книга "Наследие Западного Азербайджана" - это возвращение к истории, попытка не дать забыться прошлому. Эта книга является сборником исторических истин, реалий и свидетельств.

Как сообщает Report, данное мнение выразила депутат Милли Меджлиса, заместитель председателя Комитета по культуре Гюнай Эфендиева на презентации первого тома книги "Наследие Западного Азербайджана", подготовленной и изданной Общиной Западного Азербайджана.

Она отметила, что в книге собраны документы, фотографии, свидетельства и источники из различных архивов мира: "Это имеет большое значение с точки зрения доведения до международного сообщества обоснованной позиции государства по данному вопросу".

Депутат также подчеркнула важность мероприятий, проведенных на государственном уровне для сохранения культурного наследия Западного Азербайджана, включая 200-летие выдающегося художника Мирзы Гадима Иревани в этом году, 140-летие Иреванского государственного азербайджанского драматического театра в 2022 году, а также открытие в Баку памятника великому народному сказителю Ашугу Алескеру в прошлом году.

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Версия на английском языке ФотоGunay Efendiyeva: Book on heritage of Western Azerbaijan - a return to history, effort to keep past alive
Версия на азербайджанском языке ФотоGünay Əfəndiyeva: "Qərbi Azərbaycan İrsi" kitabı tarixə qayıdış, keçmişi unutdurmamağa çalışmaqdır

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