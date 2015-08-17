​Гюльага Асланлы: Те, кто подбивает их на этот шаг, не имеют представления о законах

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ "Те, кто обратились в министерство юстиции в связи с отменой результатов съезда партии "Мусават", не имеют представления о законах".

Об этом заявил Report глава Центрального исполнительного аппарата партии "Мусават" Гюльага Асланлы.

Он отметил, что подобный шаг незаконен. По его мнению, ни у кого нет полномочий обращаться в министерство юстиции: "Если они предпримут подобный шаг, конечно же, министерство отклонит их обращение. Те, кто подбивает их на этот шаг, не имеют представления о законах".

Отметим, что недовольные результатами прошедшего в 2014 году VIII Съезда партии "Мусават" бывшие члены партии направят обращение в министерство юстиции Азербайджана. Целью обращения является отмена результатов последнего съезда. Уже готов список лиц, которые подпишут обращение.

Отметим, что на прошедшем 27 сентября VIII Съезде партии "Мусават" Ариф Гаджили получил 228 голосов и был избран председателем партии. Губад Ибадоглу получил 200 голосов, заняв второе, Тура Аббаслы с 20 голосами - третье место. Недовольные результатами голосования потребовали проведение внеочередного съезда. После этого Губад Ибадоглу создал Азербайджанское движение демократии и процветания. Руководство партии расценило это как шаг к расколу и исключило его из партии. Турал Аббаслы со своими сподвижниками объявил о создании организации "Ağ blok" ("Белый блок").