Гянджинский мемориальный комплекс широко отразит события 44-дневной Отечественной войны

11:33

В Гянджинском мемориальном комплексе будет широко освещен период 44-дневной Отечественной войны посредством фотографий и видеоматериалов.

Как сообщает западное бюро Report, об этом заявил заместитель заведующего отделом управления проектами на освобожденных территориях Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Рамиль Джахангиров во время медиа-тура по следам президента в Гянджинский мемориальный комплекс.

Он отметил, что в экспозиции будут отражены преступления против мирного населения, а также схема расположения разрушенных зданий:

"Гянджинский мемориальный комплекс построен на площади 4 га. Строительные работы находятся на завершающей стадии. Здесь также проводятся специальные работы по благоустройству. Комплекс, который будет отражать преступления, совершенные армянской армией против мирного населения в годы 44-дневной Отечественной войны, создается на месте жилых домов и бывшего парка, подвергшихся ракетным обстрелам. Комплекс будет включать двухэтажное здание музея и выставочный зал".

Напомним, что 20 августа президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами, проводимыми в Гянджинском мемориальном комплексе.