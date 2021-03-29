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Гянджалиев: Организации мира дали политическую оценку геноцидам 31 марта и в Ходжалы

Гянджалиев: Организации мира дали политическую оценку геноцидам 31 марта и в Ходжалы Армянское государство и стоявшие во главе него Саргсян и Кочарян погрязли в крови убитых азербайджанцев
Внутренняя политика
29 марта 2021 г. 11:42
Гянджалиев: Организации мира дали политическую оценку геноцидам 31 марта и в Ходжалы
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"Международные организации дали политическую оценку геноциду азербайджанцев, совершенному армянами 31 марта 1918 года и Ходжалинскому геноциду".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Общественного объединения "Азербайджанская община Нагорного Карабаха", депутат Турал Гянджалиев, выступая на круглом столе на тему "Военные преступления и преступления геноцида в контексте международного права".

По его словам, армянское государство и стоявшие во главе него Саргсян и Кочарян погрязли в крови убитых азербайджанцев.

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Версия на английском языке Tural Ganjaliyev: International organizations give political assessment to Khojaly and 31 March genocide
Версия на азербайджанском языке Tural Gəncəliyev: “Beynəlxalq təşkilatlar Xocalı soyqırımına və 31 Mart soyqırımına siyasi qiymət verib”

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