Гянджалиев: Организации мира дали политическую оценку геноцидам 31 марта и в Ходжалы

Армянское государство и стоявшие во главе него Саргсян и Кочарян погрязли в крови убитых азербайджанцев

"Международные организации дали политическую оценку геноциду азербайджанцев, совершенному армянами 31 марта 1918 года и Ходжалинскому геноциду".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Общественного объединения "Азербайджанская община Нагорного Карабаха", депутат Турал Гянджалиев, выступая на круглом столе на тему "Военные преступления и преступления геноцида в контексте международного права".

По его словам, армянское государство и стоявшие во главе него Саргсян и Кочарян погрязли в крови убитых азербайджанцев.