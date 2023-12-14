Гусейн Ахундов: Мы сегодня дома благодаря нашему Верховному главнокомандующему

Я признателен президенту Азербайджанской Республики, верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву. Именно благодаря ему мы сегодня дома.

Я признателен президенту Азербайджанской Республики, верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, именно благодаря ему мы сегодня дома.

Об этом сумгайытскому бюро Report сказал Гусейн Ахундов, освобожденный 13 декабря из армянского плена.

"Находясь в плену, в первую очередь я скучал по Родине, по матери. Теперь я на своей земле", - сказал Х.Ахундов. Он отметил, что всегда полагался на свое государство: "Я с нетерпением ждал дня, когда меня освободят. Мы – победоносные солдаты страны-победительницы. Независимо от того, где мы находимся, мы всегда стараемся отстаивать имя нашего государства", - добавил он.

Напомним, что 13 декабря Азербайджан и Армения на участке азербайджано-армянской границы в Газахском районе провели передачу военнослужащих на взаимной основе. Обмен состоялся по итогам переговоров, проведенных между Администрацией президента Азербайджанской Республики и Аппаратом премьер-министра Республики Армения. Согласно договоренности, Азербайджан освободил 32 лиц армянского происхождения, а Армения – двух азербайджанских военнослужащих.

В апреле этого года солдаты армии Азербайджана – Бабиров Агшин Габиль оглу (2004 г.р.) и Ахундов Гусейн Ахлиман оглу (2003 г.р.), пропавшие без вести из-за ограниченной видимости в связи с неблагоприятными погодными условиями на приграничной с Арменией территории Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики, были взяты в плен Арменией.