ГУПГБ распространило сообщение о попытке проведении шествия в Баку

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ 26 января, около 15:30 часов группа лиц в составе 50-60 человек, нарушив требования Закона Азербайджанской Республики "О свободе собраний", предприняла попытку провести шествие на улице Мирали Сеидов Ясамальского района.

Как передает Report, об этом сообщили в Главном управление полиции города Баку.

«Допустив противозаконные действия, как привлечение внимания окружающих, создание страха, паники среди населения, нарушение прав граждан на отдых, продемонстрировали неподчинение сотрудникам полиции, находящимся на службе на данной территории.

Благодаря мерам, оперативно принятым со стороны сотрудников полиции, было предотвращено незаконное уличное шествие, сопровождающееся нарушением общественного порядка. 15 задержанных участников акции были доставлены в управление полиции Ясамальского района.

10 человек из задержанных на основе решения суда были арестованы в административном порядке. Остальным было сделано устное предупреждение, после чего они были отпущены на свободу», - говорится в сообщении.