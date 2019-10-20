ГУПГБ: Али Керимли отпустили после объяснительной

В числе задержанных полицией в субботу участников незаконной акции перед станцией метро "28 мая" был и председатель ПНФА Али Керимли. Об этом Report сообщили в Главном управлении полиции города Баку (ГУПГБ).

Как отметили в ведомстве, А.Керимли оказал сопротивление сотрудникам полиции, когда его усаживали в автобус для того, чтобы оформить соответствующие документы. При этом он ударился лбом о железные решетки транспортного средства и получил легкую травму.

А.Керимли был доставлен в госпиталь МВД, а после оказания медицинской помощи и объяснительной был отпущен, сообщили в Главном управлении полиции города Баку.