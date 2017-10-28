ГУП Баку: В митинге Национального совета приняли участие около 1000 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Главное управление полиции города Баку (ГУП) распространило официальную информацию в связи с митингом Национального совета.

Как сообщает Report, 28 октября структура, называющая себя Национальным советом демократических сил, провела согласованный с Исполнительной властью города Баку митинг на стадионе Спортивно-оздоровительного комплекса в Ясамальском районе.

В митинге, продолжавшемся с 15:00 до 17:00, приняли участие около 1000 членов и сторонников Партии народного фронта Азербайджана, Партии классического народного фронта, Партии национальной государственности, Молодежной организации партии Мусават, Мусульманского союза и Движения НИДА и ряда оппозиционных неправительственных организаций.

Случаев грубого нарушения общественной безопасности и правопорядка зафиксировано не было.

***15:52

Национальный совет проводит митинг на стадионе Спортивно-оздоровительного Комплекса (бывший стадион "Махсул"), расположенном в Ясамальском районе Баку.

Как сообщает Report, в митинге приняли участие члены Национального совета, сторонники оппозиционных организаций и представители гражданского общества.

На митинге согласованном с Исполнительной властью города Баку выступят председатель Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли, члены Совета Гюльтекин Гаджибейли и Огтай Гюльалиев.

Правоохранительные органы усилили меры безопасности в связи с митингом.