ГУГДП: В 2023 году 32% погибших в ДТП водителей и пассажиров не были пристегнуты

ГУГДП: В 2023 году 32% погибших в ДТП водителей и пассажиров не были пристегнуты

Согласно статистике за 2023 год, 32,1% погибших в автоавариях водителей и пассажиров не были пристегнуты ремнями безопасности в момент ДТП.

https://static.report.az/photo/cbcf1fc6-916e-35ef-b5fd-e1a53b3cfc81.jpg https://static.report.az/photo/cbcf1fc6-916e-35ef-b5fd-e1a53b3cfc81.jpg