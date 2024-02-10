ГУГДП: В 2023 году 32% погибших в ДТП водителей и пассажиров не были пристегнуты

Согласно статистике за 2023 год, 32,1% погибших в автоавариях водителей и пассажиров не были пристегнуты ремнями безопасности в момент ДТП.
Об этом сообщили Report в Главном управлении государственной дорожной полиции.
Среди пострадавших в авариях водителей и пассажиров 31% также не пристегивались ремнями безопасности.
В управлении напомнили, что согласно требованиям законодательства, водитель и пассажиры должны пристегиваться ремнями безопасности в автомобиле. Кроме того, перед началом движения водитель должен убедиться, что все пассажиры в автомобиле пристегнуты.