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ГУГДП: В 2023 году 32% погибших в ДТП водителей и пассажиров не были пристегнуты

ГУГДП: В 2023 году 32% погибших в ДТП водителей и пассажиров не были пристегнуты Согласно статистике за 2023 год, 32,1% погибших в автоавариях водителей и пассажиров не были пристегнуты ремнями безопасности в момент ДТП.
Внутренняя политика
10 февраля 2024 г. 15:42
ГУГДП: В 2023 году 32% погибших в ДТП водителей и пассажиров не были пристегнуты

Согласно статистике за 2023 год, 32,1% погибших в автоавариях водителей и пассажиров не были пристегнуты ремнями безопасности в момент ДТП.

Об этом сообщили Report в Главном управлении государственной дорожной полиции.

Среди пострадавших в авариях водителей и пассажиров 31% также не пристегивались ремнями безопасности.

В управлении напомнили, что согласно требованиям законодательства, водитель и пассажиры должны пристегиваться ремнями безопасности в автомобиле. Кроме того, перед началом движения водитель должен убедиться, что все пассажиры в автомобиле пристегнуты.

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Версия на азербайджанском языке DYP: "Keçən il yol qəzalarında ölənlərin 32,1 faizi təhlükəsizlik kəməri taxmayıb"

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