Гудрет Гасангулиев выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Депутат Милли Меджлиса, председатель Партии народного фронта целостного Азербайджана (ПНФЦА) Гудрет Гасангулиев выдвинул свою кандидатуру на предстоящие 11 апреля внеочередные президентские выборы.

Как сообщает Report, Г.Гасангулиев представил в Центризбирком все необходимые документы.

Отметим, что президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "Об объявлении внеочередных выборов президента Азербайджанской Республики". ЦИК поручено назначить внеочередные президентские выборы на 11 апреля 2018 года и провести их в порядке, установленном Избирательным кодексом Азербайджанской Республики. Центризбирком назначил внеочередные президентские выборы на 11 апреля.