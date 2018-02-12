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    Гудрет Гасангулиев выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы

    Его документы представлены в Центризбирком

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Депутат Милли Меджлиса, председатель Партии народного фронта целостного Азербайджана  (ПНФЦА) Гудрет Гасангулиев выдвинул свою кандидатуру на предстоящие 11 апреля внеочередные президентские выборы.

    Как сообщает Report, Г.Гасангулиев представил в Центризбирком все необходимые документы.

    Отметим, что президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "Об объявлении внеочередных выборов президента Азербайджанской Республики". ЦИК поручено назначить внеочередные президентские выборы на 11 апреля 2018 года и провести их в порядке, установленном Избирательным кодексом Азербайджанской Республики. Центризбирком назначил внеочередные президентские выборы на 11 апреля. 

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