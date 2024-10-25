ГУДП обратилось к водителям в связи с ожидаемой неблагоприятной погодой на выходных

Главное управление дорожной полиции (ГУДП) обратилось к участникам движения в связи с ожидаемой неблагоприятной погодой на выходных.

Главное управление дорожной полиции (ГУДП) обратилось к участникам движения в связи с ожидаемой неблагоприятной погодой на выходных.

Как сообщает Report, управление рекомендовало водителям быть внимательными на дорогах, снизить скорость до минимума и соблюдать безопасную дистанцию.

Водителей также просят парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

"Владельцам и водителям грузовых автомобилей с прицепами, тентами, удлиненными габаритами следует быть более ответственными, уделять особое внимание сезонному оснащению транспортных средств. В нестабильную погоду все участники движения, в том числе пешеходы, должны быть осторожны, более строго соблюдать правила безопасности", - отмечается в предупреждении.