ГУДП обратилось к участникам движения в связи с ветреной погодой

Главное управление дорожной полиции (ГУДП) призвало участников движения быть предельно внимательными в условиях сильного ветра.

Как сообщает Report, ранее Национальная служба гидрометеорологии опубликовало обращение в связи с ожидаемой неблагоприятной погодой.

Водителям рекомендуется парковать автомобили на закрытых стоянках либо же вдали от объектов с риском опрокидывания или обрушения.

Владельцы и водители автомобилей с тентами или прицепами, а также крупногабаритных грузовиков предупреждаются о повышенной опасности, связанной с движением в ветреную погоду, и о необходимости тщательно закреплять перевозимые грузы.