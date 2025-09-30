Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    ГУДП обратилось к участникам движения в связи с ветреной погодой

    Внутренняя политика
    • 30 сентября, 2025
    • 19:04
    ГУДП обратилось к участникам движения в связи с ветреной погодой

    Главное управление дорожной полиции (ГУДП) призвало участников движения быть предельно внимательными в условиях сильного ветра.

    Как сообщает Report, ранее Национальная служба гидрометеорологии опубликовало обращение в связи с ожидаемой неблагоприятной погодой.

    Водителям рекомендуется парковать автомобили на закрытых стоянках либо же вдали от объектов с риском опрокидывания или обрушения.

    Владельцы и водители автомобилей с тентами или прицепами, а также крупногабаритных грузовиков предупреждаются о повышенной опасности, связанной с движением в ветреную погоду, и о необходимости тщательно закреплять перевозимые грузы.

