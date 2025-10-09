Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    ГУДП обратилось к участникам дорожного движения в связи с ухудшением погодных условий

    Внутренняя политика
    • 09 октября, 2025
    • 19:00
    ГУДП обратилось к участникам дорожного движения в связи с ухудшением погодных условий

    Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУДП) обратилось к участникам дорожного движения в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий.

    Как сообщает Report, в обращении отмечается:

    "По данным Национальной службы гидрометеорологии, 10 октября в Баку, на Абшеронском полуострове, а также в ряде регионов страны прогнозируется усиление ветра. Такие погодные условия могут осложнить управление транспортными средствами, ослабить контроль над движением автомобиля под воздействием ветра и представлять особую опасность для грузовиков и прицепов".

    ГУДП призвало всех участников дорожного движения быть бдительными в связи с изменением погодных условий. Водителям рекомендуется выбирать скоростной режим в соответствии с ситуацией, соблюдать безопасную дистанцию, проявлять осторожность при обгоне и маневрах, а также заранее проверить давление в шинах и общее техническое состояние автомобиля.

    "В ветреную погоду водителям, движущимся по открытым участкам дорог и мостам, особенно управляющим грузовиками, автобусами и микроавтобусами, следует быть предельно внимательными, избегать резких поворотов и изменений направления движения.

    Пешеходам рекомендуется проявлять осторожность при переходе дороги во время ветра или дождя, пользоваться только пешеходными переходами и при ограниченной видимости надевать одежду со светоотражающими элементами.

    Водителям велосипедов, скутеров и мопедов следует учитывать повышенный риск потери равновесия и возникновения непредвиденных ситуаций, по возможности воздерживаясь от поездок во время сильного ветра и дождя".

    Главное управление Государственной дорожной полиции напомнило, что внимательное и ответственное поведение всех участников дорожного движения играет решающую роль в предотвращении дорожно-транспортных происшествий независимо от погодных условий.

    DYP hava şəraitinin dəyişməsi ilə əlaqədar hərəkət iştirakçılarına müraciət edib

