ГУДП города Баку обратилось к водителям, планирующим поездку на выходных

Главное управление дорожной полиции (ГУДП) города Баку обратилось к водителям, планирующим поездки в выходные дни.

Как сообщает Report, в сообщении отмечается, что эти дни наблюдается превышение интенсивности движения на автомобильных дорогах республиканского значения. Несмотря на принимаемые меры, именно в выходные чаще происходят серьезные аварии из-за спешки и невнимательности водителей.

В связи с этим ГУДП призывает водителей избегать поездок на технически неисправных транспортных средствах, не садиться за руль в уставшем или сонном состоянии, соблюдать скоростной режим и правила обгона, учитывать дорожные и погодные условия.