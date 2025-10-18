ГУДП города Баку обратилось к водителям, планирующим поездку на выходных
Внутренняя политика
- 18 октября, 2025
- 10:53
Главное управление дорожной полиции (ГУДП) города Баку обратилось к водителям, планирующим поездки в выходные дни.
Как сообщает Report, в сообщении отмечается, что эти дни наблюдается превышение интенсивности движения на автомобильных дорогах республиканского значения. Несмотря на принимаемые меры, именно в выходные чаще происходят серьезные аварии из-за спешки и невнимательности водителей.
В связи с этим ГУДП призывает водителей избегать поездок на технически неисправных транспортных средствах, не садиться за руль в уставшем или сонном состоянии, соблюдать скоростной режим и правила обгона, учитывать дорожные и погодные условия.
Последние новости
11:24
Мирзоян: Подача заявки Армении на вступление в ЕС зависит от многих факторовВ регионе
11:23
Посольство Нидерландов поздравило Азербайджан с Днем восстановления независимостиВнешняя политика
11:23
Председатель ТюркПА обсудил с Рамилем Гасаном повестку деятельностиВнешняя политика
11:17
Юрий Гусев поздравил азербайджанский народ с Днем восстановления независимостиВнешняя политика
11:13
Фото
Визит Мехрибан Алиевой в Ватикан в центре внимания мировых СМИВнешняя политика
11:02
На Солнце произошли две сильные вспышкиНаука и образование
11:02
Фото
В Москве прошел концерт в честь 140-летия Узеира ГаджибейлиКультура
10:59
Азербайджанская нефть подешевела почти на $1Энергетика
10:53