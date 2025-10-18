Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    ГУДП города Баку обратилось к водителям, планирующим поездку на выходных

    Внутренняя политика
    • 18 октября, 2025
    • 10:53
    Главное управление дорожной полиции (ГУДП) города Баку обратилось к водителям, планирующим поездки в выходные дни.

    Как сообщает Report, в сообщении отмечается, что эти дни наблюдается превышение интенсивности движения на автомобильных дорогах республиканского значения. Несмотря на принимаемые меры, именно в выходные чаще происходят серьезные аварии из-за спешки и невнимательности водителей.

    В связи с этим ГУДП призывает водителей избегать поездок на технически неисправных транспортных средствах, не садиться за руль в уставшем или сонном состоянии, соблюдать скоростной режим и правила обгона, учитывать дорожные и погодные условия.

