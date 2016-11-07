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    Губад Ибадоглу вновь обратился в министерство юстиции для государственной регистрации возглавляемого им движения

    Указанные недостатки устранены

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Движение демократии и процветания Азербайджана (ADR) вновь обратилось в министерство юстиции для государственной регистрации.

    Об этом Report сообщил председатель движения Губад Ибадоглу.

    Он отметил, что представленные документы составлены в соответствии с требованиями законодательства: "Указанные недостатки устранены. В настоящее время ждем ответа от министерства юстиции".

    Напомним, что движение ADR до этого неоднократно обращалось в минюст для прохождения государственной регистрации, однако каждый раз документы возвращались обратно. Движение было учреждено 21 февраля 2015 года. 

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