​Губад Ибадоглу: В происходящих в партии "Мусават" событиях Иса Гамбар принимал непосредственное участие

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ "Позиция, подход Исы Гамбара повлияли на результаты съезда партии "Мусават". Хотя Иса Гамбар и не участвовал в процессах, его роль в реализации этих вопросов, его согласие было необходимо для того, чтобы мы сделали выводы и продемонстрировали нашу позицию". Об этом рассказал Report в своем интервью исключенный из рядов партии "Мусават", бывший кандидат на пост главы партии, председатель Организационного комитета движения "Демократия и благосостояние Азербайджана" (ДБА) Губад Ибадоглу.

"Мы расценили это как невыполнение Исой Гамбаром своих обязательств. Одним словом, на съезде был нарушен принцип справедливости", - добавил он.

Г.Ибадоглу подчеркнул, что в происходящих в партии "Мусават" событиях Иса Гамбар принимал непосредственное участие.

Он отметил, что оппозиционные взгляды партии "Мусават" проявляются в их отношении к ДБА: "Мы не видим другой позиции. После съезда деятельность партии послужила ограничению наших ресурсов. Нынешнее руководство занято исключительно этим. Мы неоднократно заявляли, что это не прибавляет авторитета ни им, ни нам. Общественность возлагает большие надежды на "Мусават". Общество не принимает распад партии. Партия "Мусават" прошла славный путь в политической истории Азербайджана. Сейчас ее ресурсы сократились, партия ослабела. Это было очевидным на последнем митинге партии Мусават. Митинг показал, что для проявления сильной позиции партия не имеет ресурсов. Руководство не заинтересовано в превращении "Мусават" в сильную организацию. Руководство превратило партию в кружок, состоящий из легко управляемых людей".

Г.Ибадоглу также коснулся вопроса участия ДБА в парламентских выборах: "Если участники движения захотят выдвинуть свои кандидатуры по округам, мы не будем этому препятствовать. Я хочу сказать заранее, что мы не будем использовать ресурсы движения в этих целях, потому что это запрещено законодательством".