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    ​Губад Ибадоглу может быть исключен из партии Мусават

    После обсуждений на собрании состоится голосование

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ На собрании Дивана партии Мусават будет принято решение в связи с бывшим кандидатом на пост главы Мусават Губадом Ибадоглу и председателем Женской организации партии Элладой Мамедли.

    Как сообщил Report заместитель главы партии Эльман Фаттах, они приглашены на собрание Дивана партии 2-го февраля для обсуждения их деятельности за последний период: "На собрании им будут заданы вопросы. После обсуждений мы решим, соответствует ли их деятельность Уставу партии".

    Эльман Фаттах также коснулся вопроса исключения Губада Ибадоглу и Эллады Мамедли из партии: "Диван партии Мусават является коллегиальным органом. После обсуждений состоится голосование. Любое принятое решение будет обнародовано".

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