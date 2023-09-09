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Грузовой автомобиль Российского общества Красного креста с продовольствием для карабахских армян движется в направлении Агдама

Грузовой автомобиль Российского общества Красного креста с продовольствием для карабахских армян движется в направлении Агдама Грузовой автомобиль, отправленный Российским обществом Красного креста, с продовольствием для карабахских армян, движется в направлении Агдама.
Внутренняя политика
9 сентября 2023 г. 15:41
Грузовой автомобиль Российского общества Красного креста с продовольствием для карабахских армян движется в направлении Агдама

Грузовой автомобиль, отправленный Российским обществом Красного креста, с продовольствием для карабахских армян, движется в направлении Агдама.

Об этом Report сообщили в Азербайджанском обществе Красного полумесяца.

Отмечается, что в соответствии с меморандумом о сотрудничестве между Азербайджанским обществом Красного полумесяца и Российским обществом Красного креста, инициированным правительством России, в целях удовлетворения потребностей армянских жителей, проживающих в Карабахском экономическом районе Азербайджана, один грузовой автомобиль с продовольственными и непродовольственными товарами в 14:30 пересек пункт пропуска "Самур", и движется по маршруту Самур-Баку, Баку-Барда, в направлении Агдама и Аскерана для доставки грузов в Ханкенди.

"После доставки груза до конечного пункта назначения будет предоставлена дополнительная информация", - отмечается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке ФотоRusiya Qızıl Xaç Cəmiyyətinin Qarabağ erməniləri üçün göndərdiyi ərzaq dolu TIR Ağdam istiqamətində hərəkət edir

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